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«За пять лет они выработали победную стратегию». Марнер назвал причины перехода в «Вегас»

«За пять лет они выработали победную стратегию». Марнер назвал причины перехода в «Вегас»
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Нападающий Митчелл Марнер ответил на вопрос о причинах перехода из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Вегас Голден Найтс».

«Очевидно, что за последние пять лет, с тех пор как они попали в лигу, они выработали победную стратегию. У них каждый год такая конкурентоспособная команда.

«Знаете, после разговоров с «Пэтчем» (Макс Пасиоретти. — Прим. «Чемпионата») и «Рево» (Райан Ривз. — Прим. «Чемпионата»), а последние пару недель мне показалось, что условия проживания вполне подходят для нас с женой и нашим новорождённым сыном. И то, что эта команда выигрывает, тоже сыграло свою роль, у них отличные игроки.

К счастью, всё получилось, мы хотели оказаться именно здесь», — приводит слова Марнера пресс-служба НХЛ.

Изучая Вегас как возможное место для переезда, он проконсультировался с двумя своими бывшими товарищами по «Торонто» Максом Пасиоретти и Райаном Ривзом, ранее выступавшими за «Голден Найтс». Они сказали ему, что Вегас — отличное место как для игры, так и для создания семьи. По информации СМИ, на Марнера претендовало как минимум четыре клуба НХЛ. Кроме «Вегаса», это «Анахайм Дакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Каролина Харрикейнз».

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