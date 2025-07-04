Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он — талант мирового уровня». В «Вегасе» объяснили подписание Митчелла Марнера

«Он — талант мирового уровня». В «Вегасе» объяснили подписание Митчелла Марнера
Комментарии

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировала подписание контракта с нападающим Митчеллом Марнером. Канадский форвард перешёл в стан «золотых рыцарей» из «Торонто Мэйпл Лифс» в обмен на нападающего Николя Руа.

«Мы бы подписали контракт с Митчем Марнером даже в том случае, если бы выиграли Кубок Стэнли. Он — талант мирового уровня», — приводит слова Маккриммон пресс-служба НХЛ.

28-летний Марнер в минувшем сезоне принял участие в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав 102 (27+75) очка, установив собственный рекорд по числу отданных результативных передач за сезон. В Кубке Стэнли у форварда 13 (2+11) очков в 13 матчах.

Материалы по теме
Генменеджер «Вегаса» — об обмене Марнера: он значительно усилит нашу команду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android