«Он — талант мирового уровня». В «Вегасе» объяснили подписание Митчелла Марнера

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировала подписание контракта с нападающим Митчеллом Марнером. Канадский форвард перешёл в стан «золотых рыцарей» из «Торонто Мэйпл Лифс» в обмен на нападающего Николя Руа.

«Мы бы подписали контракт с Митчем Марнером даже в том случае, если бы выиграли Кубок Стэнли. Он — талант мирового уровня», — приводит слова Маккриммон пресс-служба НХЛ.

28-летний Марнер в минувшем сезоне принял участие в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав 102 (27+75) очка, установив собственный рекорд по числу отданных результативных передач за сезон. В Кубке Стэнли у форварда 13 (2+11) очков в 13 матчах.