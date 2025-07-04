«Не думал, что этот день настанет». Митчелл Марнер — об уходе из «Торонто»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер поделился эмоциями после ухода из «Торонто Мэйпл Лифс». Канадский форвард родился в Торонто и выступал там на протяжении девяти сезонов.

«После того времени, что я провёл в Торонто, я был уверен, что мне будет тяжело уехать оттуда. Честно говоря, я никогда не думал, что этот день настанет.

В прошлом году в Торонто или даже два года назад мы не выиграли, не сделали того, что хотели. Прошлым летом было много слухов о трансферах. Мы не знали, что произойдёт.

Как только начался сезон-2024/2025, я был готов выйти на лёд и играть в хоккей, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Но в то же время я были готов пройти весь путь до статуса свободного агента. Мы как бы сказали «Торонто», что таков наш план. И это было так. Я очень благодарен за возможность играть там в течение девяти лет. Но теперь, когда я стал семьянином, отцом, мы решили, что пришло время поискать что-то другое, найти новый дом и новое место для нашей семьи», — приводит слова Марнера пресс-служба НХЛ.

28-летний Марнер в минувшем сезоне принял участие в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав 102 (27+75) очка, установив собственный рекорд по числу отданных результативных передач за сезон. В Кубке Стэнли у форварда 13 (2+11) очков в 13 матчах.