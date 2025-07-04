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ХК «Сочи» назначил Вадима Покотило заместителем гендиректора по хоккейным операциям

ХК «Сочи» назначил Вадима Покотило заместителем гендиректора по хоккейным операциям
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ХК «Сочи» объявил об уходе заместителя генерального директора по хоккейным операциям Алексея Бадюкова. Его на этой должности заменит Вадим Покотило.

«Приветствуем Вадима Покотило в «Сочи» и желаем больших успехов. С 2018 года Вадим Анатольевич трудился на различных должностях в хабаровском «Амуре», последние четыре сезона – на посту генерального менеджера дальневосточного клуба.

Хоккейный клуб «Сочи» благодарит Алексея Бадюкова за работу и профессиональное отношение к делу», – говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Бадюков занимал должность генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» с 2021 года.

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