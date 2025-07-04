ХК «Сочи» назначил Вадима Покотило заместителем гендиректора по хоккейным операциям

ХК «Сочи» объявил об уходе заместителя генерального директора по хоккейным операциям Алексея Бадюкова. Его на этой должности заменит Вадим Покотило.

«Приветствуем Вадима Покотило в «Сочи» и желаем больших успехов. С 2018 года Вадим Анатольевич трудился на различных должностях в хабаровском «Амуре», последние четыре сезона – на посту генерального менеджера дальневосточного клуба.

Хоккейный клуб «Сочи» благодарит Алексея Бадюкова за работу и профессиональное отношение к делу», – говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Бадюков занимал должность генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» с 2021 года.