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Журналист Sportsnet: дождитесь, «Монреаль» заполучит Кросби после Олимпиады

Журналист Sportsnet: дождитесь, «Монреаль» заполучит Кросби после Олимпиады
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Журналист Ник Кипреос на подкасте Sportsnet 590 The Fan обсудил перспективы «Монреаль Канадиенс» в следующем сезоне и выразил мнение, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби может перейти в канадский клуб.

«Дождитесь, «Монреаль» заполучит Кросби после Олимпиады. Он слишком хорош, чтобы быть нянькой в ​​течение следующих трёх лет. Сидни может играть на топ-уровне. Если он останется в «Питтсбурге» на следующие три-четыре года, это будет очень плохая услуга для истории хоккея», – приводит слова Кипреоса Sportskeeda.

Напомним, 37-летний Кросби выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ. В завершившемся сезоне звёздный центрфорвард провёл 80 матчей, в которых набрал 91 (33+58) очко. Его команда не смогла выйти в плей-офф третий сезон кряду.

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