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«Мне всё ещё есть к чему стремиться». 40-летний Бёрнс высказался о переходе в «Колорадо»

«Мне всё ещё есть к чему стремиться». 40-летний Бёрнс высказался о переходе в «Колорадо»
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40-летний канадский защитник Брент Бёрнс прокомментировал подписание контракта с «Колорадо Эвеланш» и рассказал о своих целях на предстоящий сезон.

«Я люблю хоккей, страсть очень важна. Мне всё ещё есть к чему стремиться, и я по-прежнему очень мотивирован. У меня есть одна большая цель. Это то, чего я действительно хочу.

Когда ты в коллективе, где каждый нацелен на результат, это особенно ощущается. Парни работают, шутят, поддерживают друг друга — в этом есть особая энергия. Я просто получаю удовольствие от этого процесса.

С нетерпением жду, когда приеду туда и стану частью команды, познакомлюсь с ребятами и вернусь к рутине на катке», – приводит слова Бёрнса официальный сайт НХЛ.

Последние три сезона Бёрнс выступал за «Каролину Харрикейнз». Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ хоккеист набрал 910 (261+649) очков в 1497 встречах при показателе полезности «+10». В Кубке Стэнли Брент сыграл 134 матча, забив 24 гола и отдав 56 результативных передач.

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