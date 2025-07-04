Сафронов: останься Ротенберг в 1996 году в СКА, его игровая карьера могла сложиться хорошо

Президент ХК «СКА-Звезда», бывший защитник СКА Кирилл Сафронов вспомнил, как в 15 лет тренировался с Романом Ротенбергом.

«В сезоне-1996/1997 я довольно быстро перешёл из юношеской команды. Сначала в СКА-2: потренировался там пару месяцев, а затем Борис Петрович Михайлов меня заметил и пригласил на сборы в первую команду. В ней были Максим Сушинский, Максим Соколов, Илья Горбушин, Константин Горовиков, Егор Михайлов. Борис Петрович оказал огромное влияние на мою хоккейную карьеру, подсказывал, относился очень по-доброму.

В 1996 году с нами тренировался Роман Ротенберг. Мы тогда готовились к поездке в Америку. Наша команда 1981 года рождения ездила на турнир в Миннеаполис. Там выступали команды из США и Канады. Помню, самой сильной тогда была «Северная Альберта». Роман был с нами на сборах, катались тогда в ледовом дворце на Ждановке. Затем переехали в Кавголово, там были сборы без льда. Мы бегали много кроссов: на короткие и длинные дистанции. Роман тогда тренировался в Финляндии, и нам, ребятам из СКА, было очень интересно узнать, как сверстники-хоккеисты тренируются там. Занятия у нас были более тяжёлыми, было много бегов, тренажёрного зала. Хоккей Роману очень нравился, он был рослым парнем, занимался к тому же ещё и борьбой. По технике мы были чуть лучше, потому что в нашем хоккее этому аспекту ещё с советских времен традиционно уделяли чуть больше внимания.

Романа потом забрали родители, решив, что ему больше нужно образование. А мы улетели на турнир в Америку.

Затем я пересекался с Романом уже после профессиональной карьеры. У нас была команда «Друзья СКА». Это был его проект, мы играли против ветеранов «Йокерита», «Спартака», «Северстали» и других команд. И Роман в этих матчах всегда выделялся, я и мои партнёры отмечали его высокий уровень игры, пусть и на любительском уровне. И с техникой, и с катанием у него всё в порядке. Видно, что и на льду, и в жизни он целиком и полностью отдаётся любимой игре. Думаю, останься он тогда в СКА, в нашей команде 1981 года рождения, одной из сильнейших в России, вполне возможно, он бы добавил и его профессиональная карьера могла сложиться очень хорошо.

Из той нашей детской команды профессионалами стали Андрей Иванов, который играл во многих клубах Суперлиги и КХЛ; вратарь Саша Полукеев: играл в России, попал на драфт НХЛ – его забрала «Тампа». Конечно, можно вспомнить Сашу Дроздецкого, он тогда приехал из Швеции, потому что его отец выступал в Швеции. Саша также провёл очень приличную карьеру – в «Спартаке», СКА, «Ак Барсе». Сейчас я построил арену в Санкт-Петербурге, занимаюсь развитием детского хоккея, выступаю в роли эксперта на телевидении.

Ну а Роман Борисович на данный момент – один из самых известных российских функционеров в сфере спорта. Он сделал очень много для развития своего родного клуба СКА, системы петербургского хоккея – юниорского, молодёжного, чтобы ребята подходили готовыми в первую команду. Когда я выступал за СКА, на нас ходило по три-пять тысяч зрителей, а в прошлом и позапрошлом сезонах «СКА Арена» била рекорды посещаемости – на матчах было по 23 тысячи человек. Поход на хоккей в Петербурге стал настоящим праздником для многих семей. Это огромная заслуга Романа и его команды, которые это всё создали. Отрадно, что он продолжает работу в федерации, занимается развитием сборных команд, а теперь его пригласили в московское «Динамо». Хорошо бы, чтобы у всех ребят, с кем я играл и кто продолжает в той или иной степени заниматься хоккеем, всё получалось и наша игра развивалась», — сказал Сафронов «Чемпионату».

Кирилл Сафронов выступал за СКА в период с 1996 по 1999 год, а также с 2005 по 2010 год. Он выигрывал золото и серебро в составе молодёжной сборной России и дважды становился обладателем Кубка Колдера — главного трофея АХЛ.