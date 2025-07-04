«Спартак» получил права на вратаря «Рязань-ВДВ» Максима Павленко

«Спартак» получил права на вратаря Максима Павленко из «Рязань-ВДВ» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.

«Приветствуем Максима Павленко в системе московского «Спартака» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

23-летний голкипер сыграл семь матчей на минувшем чемпионате мира в составе сборной Казахстана, после чего подписал годовой контракт с фарм-клубом «Питтсбург Пингвинз» в АХЛ. Последние два сезона Павленко провёл в клубе ВХЛ «Рязань-ВДВ», за который сыграл в сумме 32 встречи с 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.