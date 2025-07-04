«Им было нелегко». Главный тренер «Нэшвилла» — о первом сезоне Стэмкоса и Маршессо в клубе

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт оценил первый сезон форвардов Стивена Стэмкоса и Джонатана Маршессо в клубе. Нападающие перешли в «Нэшвилл» 1 июля прошлого года в качестве свободных агентов.

«Им было нелегко. Я сам был игроком и знаю, как тяжело бывает менять команду. При этом у них были гораздо более легендарные карьеры. Они выигрывали Кубок Стэнли и делали много замечательных вещей в своих прежних клубах.

Я думаю, что со временем им стало более комфортно на новом месте. Ближе к концу сезона лидерские качества Стэмкоса стали проявляться. Думаю, что во втором сезоне он будет выглядеть намного лучше. Это его команда, как и в случае с Маршессо.

В прошлом сезоне все складывалось трудно, потому что их сердца оставались в «Тампе» и «Вегасе», как я считаю. Теперь это их команда, они это почувствовали. Я думаю, что в следующем сезоне они будут лучшей версией самих себя», – приводит слова Брюнетта пресс-служба НХЛ.

35-летний Стэмкос выступал за «Тампу-Бэй Лайтнинг» с 2008-го по 2024 годы. В минувшем сезоне он набрал 53 (27+26) очка в 82 играх. В сезоне-2023/2024 на счету Стэмкоса было 81 (40+41) очко в 79 матчах.

34-летний Маршессо играл за «Вегас Голден Найтс» с момента основания клуба в 2017 году и до 2024-го. В прошедшем сезоне он набрал 56 (21+35) очков в 78 играх, после того как в своем последнем сезоне в «Вегасе» он заработал 69 (42+27) очков в 82 матчах.