Тренер вратарей «Коламбуса» объяснил выбор российского голкипера Андреянова на драфте НХЛ

Тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Никлас Бекстрём оценил российского голкипера «Красной Армии» Петра Андреянова, которого «жакеты» выбрали на драфте НХЛ — 2025 в первом раунде под общим 20-м номером.

«Он очень напоминает мне Боба (голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. — Прим. «Чемпионата»). Он довольно техничный голкипер, хорошо читает игру, хорошо двигается, взрывной. Я думаю, что он ближе к тому, чтобы играть на этом уровне, чем многие другие вратари.

Он очень плавно двигается. Не так много лишних движений. Он очень хорошо понимает игру. И потом, я думаю, как и на любой позиции, но в воротах особенно, нужно быть готовым работать. Ты не попадёшь в НХЛ, просто сидя сложа руки. Нужно прилагать усилия.

Кажется, он отличный парень и хороший товарищ по команде. Я только что видел видео в Сети о том, как он был взволнован тем, что его выбрали. Думаю, самое главное, что все его товарищи по команде были рады за него, и у него есть некая аура, так сказать самоуверенности. Так что мы действительно очень рады», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба клуба.