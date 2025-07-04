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Тренер вратарей «Коламбуса» объяснил выбор российского голкипера Андреянова на драфте НХЛ

Тренер вратарей «Коламбуса» объяснил выбор российского голкипера Андреянова на драфте НХЛ
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Тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Никлас Бекстрём оценил российского голкипера «Красной Армии» Петра Андреянова, которого «жакеты» выбрали на драфте НХЛ — 2025 в первом раунде под общим 20-м номером.

«Он очень напоминает мне Боба (голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. — Прим. «Чемпионата»). Он довольно техничный голкипер, хорошо читает игру, хорошо двигается, взрывной. Я думаю, что он ближе к тому, чтобы играть на этом уровне, чем многие другие вратари.

Он очень плавно двигается. Не так много лишних движений. Он очень хорошо понимает игру. И потом, я думаю, как и на любой позиции, но в воротах особенно, нужно быть готовым работать. Ты не попадёшь в НХЛ, просто сидя сложа руки. Нужно прилагать усилия.

Кажется, он отличный парень и хороший товарищ по команде. Я только что видел видео в Сети о том, как он был взволнован тем, что его выбрали. Думаю, самое главное, что все его товарищи по команде были рады за него, и у него есть некая аура, так сказать самоуверенности. Так что мы действительно очень рады», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба клуба.

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