Экс-игрок «Аризоны» и «Детройта» Фишер объявил о завершении карьеры в НХЛ в 28 лет

28-летний форвард Кристиан Фишер в интервью The Athletic объявил о завершении карьеры в НХЛ. Нападающий стал неограниченно свободным агентом 1 июля после окончания срока действия контракта с «Коламбус Блю Джекетс».

«За последние пару лет я просто смотрю на свою жизнь и на то, что делает меня счастливым, и на то, что я рядом с семьёй, и на свою жизнь в Скоттсдейле… честно говоря, это просто решение перейти в другую главу моей жизни. Я хотел бы, чтобы была более веская причина [ухода], но, в конце концов, я очень благодарен за карьеру, которая у меня была, однако просто думаю, что пришло время для новой главы в моей жизни.

Я думаю, что самое главное — просто поблагодарить всех людей, которые были причастны, от СМИ до тренеров, игроков, семьи, друзей, всех. Я так, так им всем благодарен. Думаю, что моё самое большое желание — сделать так, чтобы многие люди были счастливы и улыбались, а когда они увидят, как я катаюсь на льду, надеюсь, что будут гордиться мной», — приводит слова Фишера The Athletic.

Нападающий провёл сезон-2024/2025 в составе «Детройт Ред Уингз» и «Коламбус Блю Джекетс», забив один гол и отдав шесть результативных передач в 46 матчах за обе команды. За девять сезонов в НХЛ Фишер набрал 137 (62+75) очков в 523 играх регулярного сезона за «Аризону Койотс», «Детройт Ред Уингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Он также сыграл девять встреч плей-офф КХЛ, записав на свой счёт одну результативную передачу.