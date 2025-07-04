«Спасибо, что забросил не мне». Шестёркин — о рекордной шайбе Овечкина

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поблагодарил форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за то, что он забросил рекордную шайбу не ему.

«В США был очень большой ажиотаж вокруг рекорда Овечкина. В России я на этот момент не был, не знаю, как ощущалось здесь, но, думаю, всё плюс-минус точно так же. Только там [в США] не просыпались и сразу смотрели, сколько шайб осталось, а за всем следили в прямом эфире. Вообще, хочу сказать, что он большой молодец. Мы все рады за Овечкина. И спасибо, Саша, что не мне ты забросил эту рекордную шайбу», — приводит слова Шестёркина Legalbet.

Рекордную 895-ю шайбу Овечкин забросил в ворота российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина 6 апреля 2025 года.