Фетисов — о переезде «Куньлуня»: раскрутят китайский бренд и передадут обратно в Пекин

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на переезд «Куньлунь Ред Стар» на новую арену. Вчера, 3 июля, в КХЛ объявили, что китайский клуб проведёт следующий сезон на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«Смысл есть во всём. Геннадий Николаевич [Тимченко] строил «СКА Арену», и он отвечает за эту китайскую команду. Так понимаю, решили таким образом загрузить арену играми и попробовать раскрутить китайский бренд в нашей стране. Может, раскрутят и передадут обратно в Пекин.

Санкт-Петербург привык к одной команде – как в хоккее, так и в футболе. Но теперь там будет играть «Куньлунь». Будет интересно, посмотрим. Надеюсь, что «Куньлунь» найдёт свой дом в Петербурге и будет зрительский интерес», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в мае китайский клуб уведомил КХЛ, что домашней ареной команды в сезоне-2025/2026 будет «Арена Мытищи», на которой команда играла с 2020 года. Из-за смены локации команды КХЛ перенесла публикацию календаря на сезон-2025/2026.