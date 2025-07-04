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The Athletic представил рейтинг свободных агентов НХЛ 2026 года. В топ-20 — пять россиян

The Athletic представил рейтинг свободных агентов НХЛ 2026 года. В топ-20 — пять россиян
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The Athletic опубликовал рейтинг 20 хоккеистов, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Всего в рейтинге пятеро россиян: нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Возглавил топ форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Капризов занял второе место, Панарин — пятое, Бобровский — шестое, Овечкин — восьмое, Малкин — 19-е.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Кирилл Капризов («Миннесота»);
3. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);
4. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»);
5. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
6. Сергей Бобровский («Флорида»);
7. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»);
8. Александр Овечкин («Вашингтон»);
9. Энтони Столарз («Торонто Мэйпл Лифс»);
10. Филип Густавссон («Миннесота»);
11. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);
12. Алекс Так («Баффало Сэйбрз»);
13. Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»);
14. Джон Карлсон («Вашингтон»);
15. Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);
16. Расмус Андерссон («Калгари Флэймз»);
17. Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Дэвилз»);
18. Ник Шмальц («Юта Мамонт»);
19. Евгений Малкин («Питтсбург»);
20. Джейк Уолман («Эдмонтон»).

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