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The Athletic представил рейтинг свободных агентов НХЛ 2026 года. В топ-20 — пять россиян

The Athletic опубликовал рейтинг 20 хоккеистов, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Всего в рейтинге пятеро россиян: нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Возглавил топ форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Капризов занял второе место, Панарин — пятое, Бобровский — шестое, Овечкин — восьмое, Малкин — 19-е.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Кирилл Капризов («Миннесота»);

3. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);

4. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»);

5. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

6. Сергей Бобровский («Флорида»);

7. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»);

8. Александр Овечкин («Вашингтон»);

9. Энтони Столарз («Торонто Мэйпл Лифс»);

10. Филип Густавссон («Миннесота»);

11. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);

12. Алекс Так («Баффало Сэйбрз»);

13. Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»);

14. Джон Карлсон («Вашингтон»);

15. Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);

16. Расмус Андерссон («Калгари Флэймз»);

17. Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Дэвилз»);

18. Ник Шмальц («Юта Мамонт»);

19. Евгений Малкин («Питтсбург»);

20. Джейк Уолман («Эдмонтон»).