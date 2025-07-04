Генменеджер «Детройта» поделился планами клуба на межсезонье

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман рассказал о планах клуба на межсезонье. После открытия рынка свободных агентов команда пока ещё не совершила крупных подписаний.

«Все парни, с которыми мы надеялись поговорить, продлили контракты или были обменяны до этого. В случае с Марнером у нас даже не было возможности пообщаться. С этим мало что можно поделать. Знаю, что есть пара команд, которые хотят обменять некоторых игроков по разным причинам.

Я намерен обсудить со всеми [генменеджерами] их планы на межсезонье, есть ли у них какие-то дыры в составе, которые нужно заполнить, или игроки на обмен. Посмотрим, появится ли что-нибудь на следующей неделе или около того», – приводит слова Айзермана The Fourth Period.