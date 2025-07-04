«Нам ничего не говорили до самого конца». Экс-игрок «Витязя» Рой — об уходе клуба из КХЛ

Бывший защитник «Витязя», а ныне игрок ЦСКА Джереми Рой высказался о закрытии подмосковного клуба. 27 июня стало известно, что решением Совета директоров КХЛ «Витязь» был исключён из состава участников лиги до 2030 года.

— Очень грустно, что «Витязь» перестал существовать. Всегда больно принимать такие новости. Особенно тяжело из-за того, что много людей потеряли работу. Нам, игрокам, проще найти новый клуб, но персоналу, который работает в клубе на протяжении многих лет, это будет сделать не так просто. Для Подмосковья это большая потеря. Грустно, что такое до сих пор случается. Однако хоккей — это бизнес.

— Когда игрокам сообщили окончательное решение?

— До официальных объявлений нам никто ничего не говорил. Мы видели новости от КХЛ, видели новости в социальных сетях, но нам никто не говорил. Мне было немного проще, потому что у меня уже был решённый переход в ЦСКА. Я уже не был частью «Витязя» на тот момент. Однако, повторюсь, нам ничего не говорили до самого конца, — приводит слова Роя Legalbet.

Джереми выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.