Защитник «Айлендерс» Романов заявил, что «Бостон» и «Филадельфия» им не интересовались

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов ответил на вопрос о слухах про интерес к нему «Филадельфии Флайерз» и «Бостон Брюинз». Игрок продлил договор с «Айлендерс» на восемь лет. Незадолго до подписания контракта появилась информация, что игрок может сменить клуб.

«Я был шокирован, когда услышал это. Тут же написал [агенту] Дэну Мильштейну и спросил: «Что это?» Он сказал мне, что это неправда. И «Бостон», и «Филадельфия» уже заняли позицию на левом фланге своей защиты. Насколько я понимаю, они даже не были заинтересованы», – приводит слова Романова RG.

За «Айлендерс» хоккеист выступает с 2022 года. В регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 25-летний Романов провёл 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5». Он был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» в 2018 году во втором раунде драфта под общим 38-м номером.