Капитан ХК «Спартак» Андрей Миронов прокомментировал продление контракта с клубом

Защитник и капитан «Спартака» Андрей Миронов поделился своими эмоциями после продления контракта с клубом ещё на три года.

— Поздравляю с подписанием нового контракта! Какие ощущения после заключения соглашения?

— Всё прекрасно. С Олегом Леонидовичем Усачёвым (президент «Спартака». — Прим. «Чемпионата») недолго переговоры шли. Мне хотелось бы остаться в таких условиях, какие он создаёт для команды и для ребят, хотелось бы остаться в таком коллективе. Плюс Алексей Юрьевич [Жамнов] на три года подписал контракт, — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

30-летний защитник пополнил состав «Спартака» перед минувшим сезоном, по ходу которого набрал 31 (8+23) очко за 62 матча. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 706 встреч, в которых забросил 51 шайбу и отдал 153 результативные передачи с показателем полезности «+44».