Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Машина без крыши». Голдобин высказался о форварде «Спартака», проведшем 103 игры за сезон

«Машина без крыши». Голдобин высказался о форварде «Спартака», проведшем 103 игры за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался о форварде красно-белых Сергее Лукьянцеве, который в минувшем сезоне принял участие в 103 матчах и стал первым игроком в российском хоккее с таким количеством игр за сезон на клубном уровне.

— Не могу не спросить вас про Сергея Лукьянцева. Молодой парень, сыграл больше 100 матчей за сезон. Как бы вы могли его охарактеризовать?
— Машина без крыши, я бы сказал (смеётся). Потому что не каждый так выдержит. Он молодец вообще. Гордимся им! — сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего в активе 20-летнего Лукьянцева 44 матча в Молодёжной хоккейной лиге в этом сезоне. Ещё 27 встреч Лукьянцев провёл за «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге и Кубке Гагарина. Также у хоккеиста 32 игры за «Химик» во Всероссийской хоккейной лиге.

Материалы по теме
«Если бы было нужно, сыграл бы и 150 игр». Сергей Лукьянцев — о 103 матчах за сезон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android