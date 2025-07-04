«Машина без крыши». Голдобин высказался о форварде «Спартака», проведшем 103 игры за сезон

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался о форварде красно-белых Сергее Лукьянцеве, который в минувшем сезоне принял участие в 103 матчах и стал первым игроком в российском хоккее с таким количеством игр за сезон на клубном уровне.

— Не могу не спросить вас про Сергея Лукьянцева. Молодой парень, сыграл больше 100 матчей за сезон. Как бы вы могли его охарактеризовать?

— Машина без крыши, я бы сказал (смеётся). Потому что не каждый так выдержит. Он молодец вообще. Гордимся им! — сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего в активе 20-летнего Лукьянцева 44 матча в Молодёжной хоккейной лиге в этом сезоне. Ещё 27 встреч Лукьянцев провёл за «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге и Кубке Гагарина. Также у хоккеиста 32 игры за «Химик» во Всероссийской хоккейной лиге.