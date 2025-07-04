Защитник «Баффало» Боуэн Байрэм вызывает интерес у нескольких клубов НХЛ

Защитник Боуэн Байрэм интересен ряду клубов НХЛ, сообщает The Fourth Period. В список претендентов на 24-летнего хоккеиста входят «Сент-Луис Блюз», «Лос-Анджелес Кингз», «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс».

По данным источника, наибольшую активность в поисках возможностей для сделки проявляет менеджмент «Сент-Луиса». Отмечается, что защитник хочет получить в новом клубе долгосрочный контракт с кэпхитом в размере $ 9 млн и выше.

В минувшем сезоне Байрэм набрал 38 (7+31) очков при полезности «+11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Баффало Сэйбрз». С 1 июля защитник является ограниченно свободным агентом.