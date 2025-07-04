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Олимпийский чемпион рассказал о встрече с Александром Овечкиным на отдыхе

Олимпийский чемпион рассказал о встрече с Александром Овечкиным на отдыхе
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился подробностями встречи с российским форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным во время отдыха.

— На отдыхе вы увиделись с Александром Овечкиным. Как в итоге прошла ваша встреча?
— У нас идеально прошла встреча. Она прошла в тренировках, каждый день играли в волейбол. Могу сказать, что он везде хорош. Собственно, как и все хоккеисты. Лыжники, конечно, лучше (улыбается), но парни-хоккеисты классные, всё умеют. Это здорово. Хоккей — хороший вид спорта, который развивает, мне кажется, всесторонне. На любительском уровне парни могут в любой спорт зайти и не потеряются, — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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