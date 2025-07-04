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Капитан ХК «Спартак» высказался о продлении контракта главного тренера команды Жамнова

Капитан ХК «Спартак» высказался о продлении контракта главного тренера команды Жамнова
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Защитник и капитан «Спартака» Андрей Миронов позитивно отреагировал на продление контракта главного тренера команды Алексея Жамнова. Клуб заключил новое соглашение с 54-летним специалистом на три года.

— Как относитесь к трёхлетнему контракту Алексея Юрьевича?
— Отлично. Я рад, я очень рад! — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

54-летний Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. В нынешнем сезоне КХЛ команда под его руководством впервые по итогам регулярного чемпионата стала победителем дивизиона Боброва. Под руководством специалиста клуб дважды дошёл до четвертьфинала Кубка Гагарина. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина красно-белые на этой стадии уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4).

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