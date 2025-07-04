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Защитник «Флориды» Куликов рассказал о решении взять флаг России на чемпионский парад

Защитник «Флориды» Куликов рассказал о решении взять флаг России на чемпионский парад
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Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов объяснил решение взять флаг России на чемпионский парад «пантер» в честь победы в Кубке Стэнли. Во время празднования Куликов вместе с партнёром по команде вратарём Сергеем Бобровским обернулись в российские флаги.

– В этом году на параде было значительно больше болельщиков, чем в прошлом. В чём видите причину?
– В прошлом году, несмотря на не лучшую погоду, казалось, что народу просто тьма. А в этом мне сказали, что людей было в два раза больше. Не знаю, куда они там поместились, если даже в прошлом году казалось, что всё пространство было забито. Наверное, погода сыграла роль. Но и хочется думать, что у команды стало больше фанатов, чем и объясняется такое число людей на параде.

– Вы несли Кубок Стэнли мимо болельщиков, давали его потрогать…
– Вообще круто, когда столько людей и все с ума сходят, чтобы просто посмотреть на Кубок Стэнли, увидеть игроков. Они же ради этого и пришли – пусть получат эмоции.

– Как пришла мысль выйти на парад с флагом России?
– В прошлом году всем в команде раздали флаги, кроме нас с Серёгой. Однако в этом году мы два флага взяли с собой. И он мне, кстати, один дал, потому что у меня был только маленький. В итоге оба были с флагами, – приводит слова Куликова «Матч ТВ».

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.

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