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Борис Михайлов высказался о переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург

Борис Михайлов высказался о переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на переезд «Куньлунь Ред Стар» в Санкт-Петербург на «СКА Арену».

«Не знаю, по каким причинам принято такое решение. Видимо, из-за того, что СКА там играть не будет, а загружать арену всё равно надо. Что тут можно сказать… Конечно, команда в таком дворце в мастерстве прибавить не сможет. Примут ли её жители Санкт-Петербурга? Сложно сказать. В Мытищах на неё ходили, но очень мало. В Санкт-Петербурге, возможно, вообще ходить не будут, хотя это куда больший по размерам город», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Вчера, 3 июля, стало известно, что китайский клуб в сезоне-2025/2026 примет матчи Фонбет КХЛ на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Напомним, СКА решил проводить домашние игры в следующем сезоне в Ледовом дворце, а не на новой арене. Клуб обосновал свое решение низкой транспортной доступностью «СКА Арены» из-за капремонта станции метро «Парк Победы», которая закрыта с июня.

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