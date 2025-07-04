Борис Михайлов высказался о переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на переезд «Куньлунь Ред Стар» в Санкт-Петербург на «СКА Арену».

«Не знаю, по каким причинам принято такое решение. Видимо, из-за того, что СКА там играть не будет, а загружать арену всё равно надо. Что тут можно сказать… Конечно, команда в таком дворце в мастерстве прибавить не сможет. Примут ли её жители Санкт-Петербурга? Сложно сказать. В Мытищах на неё ходили, но очень мало. В Санкт-Петербурге, возможно, вообще ходить не будут, хотя это куда больший по размерам город», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Вчера, 3 июля, стало известно, что китайский клуб в сезоне-2025/2026 примет матчи Фонбет КХЛ на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Напомним, СКА решил проводить домашние игры в следующем сезоне в Ледовом дворце, а не на новой арене. Клуб обосновал свое решение низкой транспортной доступностью «СКА Арены» из-за капремонта станции метро «Парк Победы», которая закрыта с июня.