«Навсегда останется в сердце». Гавриков охарактеризовал свой период в «Лос-Анджелесе»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков с теплотой отозвался о времени, проведённом в «Лос-Анджелес Кингз». Напомним, 1 июля хоккеист стал неограниченно свободным агентом и подписал долгосрочный контракт с «Рейнджерс».

— Как можете охарактеризовать свой период в «Лос-Анджелесе»?

— Было супер! У меня столько тёплых воспоминаний. Для меня пребывание в клубе — это всегда ещё и возможность встретить новых людей вне зависимости от того, как складывается карьера. Мы познакомились с огромным количеством прекрасных, абсолютно прекрасных людей — одноклубников и всех людей, которые работают в клубе, соседей, друзей. У нас в Лос-Анджелесе родился сын, очень много воспоминаний. Этот город навсегда останется в сердце, всегда только с теплотой и с любовью буду вспоминать, — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Защитник выступал за «Лос-Анджелес» с 2023 года. В минувшем сезоне россиянин провёл все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два голевых паса.

Полное интервью с Гавриковым читайте на «Чемпионате».