Форвард «Филадельфии» Гребёнкин: моя цель — закрепиться в составе и помогать команде

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин ответил на вопрос, какие цели ставит перед собой в команде.

«Моя роль в команде – третье-четвёртое звено. Нужно забирать своё место в составе, работать над этим. Я рассчитываю, конечно, на большее. Но пока это моя точка, к которой я стремлюсь, чтобы закрепиться в составе и помогать команде побеждать в каждом матче», – приводит слова Гребёнкина «Советский спорт».

Гребёнкин начинал сезон-2024/2025 в «Торонто Мэйпл Лифс», за который провёл семь матчей и результативными действиями не отметился, после чего был переведён в фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. В конце марта российский форвард был обменян в «Филадельфию», которая также отправила его в дочернюю команду. В общей сложности в активе 22-летнего Гребёнкина 28 (12+16) очков за 50 встреч в АХЛ в сезоне-2024/2025.