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Российский защитник ответил на вопрос, чему научился у легенд НХЛ Копитара и Даути

Российский защитник ответил на вопрос, чему научился у легенд НХЛ Копитара и Даути
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков рассказал, что научился многим вещам у легенд НХЛ, выступающих за «Лос-Анджелес Кингз», нападающего Анже Копитара и защитника Дрю Даути.

— В «Лос-Анджелесе» вы поиграли с легендами — Дрю Даути и Анже Копитаром. Чему научились у них?
— Многим вещам. Если конкретно про Анже говорить, то это пример хладнокровия и высокого хоккейного мастерства, которые он сочетает в себе. Он прекрасный хоккеист, прекрасный человек. Анже определённо член Зала славы и легенда клуба.

Про Дрю Даути можно то же самое сказать, хотя он немножко иная личность. Дрю более эмоциональный, отпускает постоянно шутки, весёлый. Но при этом также в себе заключает высокое игровое мастерство. Невероятный защитник. Было очень приятно с ними провести время, посидеть, пообщаться, — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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