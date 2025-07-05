Гавриков рассказал, поделились ли с ним Копитар и Даути секретом хоккейной молодости

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков ответил на вопрос, поделились ли с ним игроки «Лос-Анджелес Кингз» нападающий Анже Копитар и защитник Дрю Даути секретом хоккейной молодости.

— Они поделились с вами секретом хоккейной молодости?

— Секретом молодости? (Улыбнулся). Нет, про такое ничего не говорили. Но я думаю, что остаётся только надеяться, что в таком возрасте ты будешь выступать на таком высоком уровне и бороться за кубок, — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Копитару 37 лет. В сезоне-2024/2025 он провёл 87 матчей, в которых записал на свой счёт 76 (23+53) очков. Даути 35 лет. В минувшем сезоне принял участие в 36 играх и заработал 21 (5+16) очко.

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