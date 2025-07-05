Защитник «Рейнджерс» отреагировал на завоевание «Локомотивом» Кубка Гагарина

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Он отметил, что игроки ярославской команды заслужили этот трофей.

— Хоть вы уже давно не играете за «Локомотив», какие чувства испытываете от чемпионства команды?

— Ребята заслужили. Это было очень важно и для истории клуба, и для города. Болельщики тоже очень долго ждали кубка. Ребята очень старались, к этому шли. Поэтому, думаю, все были безумно счастливы. Я был рад за ребят, за своих друзей. Наконец-таки они смогли поднять этот кубок над головой. Это прекрасно для города, это также здорово и для хоккеистов, — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Защитник родом из Ярославля. В 2011 году он дебютировал в составе клуба МХЛ «Локо». Выступал за «Локомотив» с 2014 по 2017 год.

Полное интервью с Гавриковым читайте на «Чемпионате».