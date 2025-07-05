«Хоккейный ай-кью». Новичок «Питтсбурга» Михаил Ильин назвал свои сильные и слабые стороны

Российский нападающий новичок «Питтсбург Пингвинз» Михаил Ильин ответил на вопрос о сильных сторонах его игры.

— Для тех, кто тебя не знает, какая сильная сторона твоей игры?

— Хоккейный ай-кью, передачи, поле вижу, а слабые, сразу скажу, что скорость стартовая, — сказал Ильин на встрече с журналистами.

Ранее «Питтсбург» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим «Северстали» Михаилом Ильиным. Контракт 20-летнего россиянина вступит в силу в сезоне-2025/2026 и будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Ильин — воспитанник «Северстали». В минувшем сезоне форвард провёл 64 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 30 (7+23) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф он сыграл в пяти матчах, в которых отдал одну результативную передачу.