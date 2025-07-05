Нападающий «Питтсбурга» Михаил Ильин назвал хоккеиста, которому хотел бы подражать в игре

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Михаил Ильин ответил на вопрос о хоккеисте, которому хотел бы подражать в игре.

— Евгений Малкин.

— Что именно тебе нравится в игре Евгения Малкина?

— С детства за ним следил, был мой любимый игрок, у меня даже есть фотография, где я в майке его.

Ранее «Питтсбург» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим «Северстали» Михаилом Ильиным. Контракт 20-летнего россиянина вступит в силу в сезоне-2025/2026 и будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.