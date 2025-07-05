Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз», «Ванкувер Кэнакс» и ещё ряда клубов НХЛ 50-летний Тодд Бертуцци объявил о возобновлении карьеры. Бертуцци будет выступать за «Кембридж Хорнетс» из лиги Allan Cup Hockey (ACH). Она входит в число сильнейших хоккейных лиг в канадской провинции Онтарио.

«Считаю, что это как езда на велосипеде. Очевидно, будет много молодых, более быстрых парней. Я уважаю лигу и чувствую себя достаточно здоровым, чтобы играть.

С удовольствием поиграю и постараюсь помочь парням выиграть чемпионат», – приводит слова Бертуцци Daily Faceoff.

Форвард отыграл 18 сезонов в НХЛ. На его счету 1159 игр, 770 (314+456) очков и 1478 штрафных минут в регулярных чемпионатах. Он завершил карьеру в 2014 году.