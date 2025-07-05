Форвард «Айлендерс» Даниил Прохоров заводил фанатов на матче лагеря развития новичков

Выбранный во втором раунде драфта НХЛ — 2025 российский нападающий Даниил Прохоров заводил толпу болельщиков «Нью-Йорк Айлендерс» на матче лагеря развития новичков.

«Let’s go Islanders! (Вперёд, островитяне!)», — кричал Прохоров вместе с фанатами.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором российский хоккеист заводит фанатов «Айлендерс».

18-летний Даниил Прохоров выбран «островитянами» под общим 42-м номером драфта. В прошлом сезоне российский форвард выступал в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) за «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург). На его счету 27 (20+7) очков в 43 матчах регулярного чемпионата МХЛ и четыре заброшенные шайбы в восьми играх Кубка Харламова.