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Глава Свердловской области наградил главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина

Глава Свердловской области наградил главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина
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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил награды главному тренеру «Автомобилиста» Николаю Заварухину и директору клуба Максиму Рябкову.

Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Николай Заварухин получил из рук главы региона знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени «за значимый вклад в развитие российского хоккея на территории Свердловской области», а Максим Рябков «за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и большой вклад в строительство многофункциональной ледовой арены в Екатеринбурге» был отмечен почётной грамотой губернатора Свердловской области.

В сезоне-2023/2024 «Автомобилист» под руководством Заварухина дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, установив своё лучшее достижение в КХЛ.

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