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Евгений Малкин сфотографировался у «Стены Цоя» на Арбате

Евгений Малкин сфотографировался у «Стены Цоя» на Арбате
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин разместил фото, на котором стоит у стены памяти Виктора Цоя.

Фото: Из личного архива Евгения Малкина

«Стена Цоя» находится на стене дома №37 по Арбату, выходящая в Кривоарбатский переулок Москвы, которую поклонники творчества Виктора Цоя исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Представляет собой памятник, символ Арбата и достопримечательность Москвы. Стена «появилась» в 1990 году, после смерти музыканта.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.

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