«Над таким предложением долго не думают». Фисенко — о возвращении в «Ак Барс»

Нападающий Михаил Фисенко прокомментировал подписание однолетнего контракта с «Ак Барсом». 35-летний форвард вернулся в казанскую команду, за которую выступал с 2019 по 2021 год.

«Над предложением перейти в «Ак Барс» долго не думают – я провёл в клубе два сезона, воспоминания о команде и городе остались только хорошие, рад снова быть здесь. В команде довольно много ребят, с которыми я уже играл, остальных отлично знаю по КХЛ.

Мы ранее не работали с Анваром Рафаиловичем (Гатиятулиным, главным тренером «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата») не были знакомы, но уже пообщались. Это был очень хороший разговор, мы обсудили мои задачи в «Ак Барсе», а задачи всего клуба и так всем понятны», — приводит слова Фисенко пресс-служба казанского клуба.

Фисенко в минувшем регулярном чемпионате КХЛ выступал за «Ладу», в составе которой сыграл 59 матчей, заработав 15 (7+8) очков за результативность. Он воспитанник магнитогорского «Металлурга». Финалист Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» (2019), серебряный призёр юниорского чемпионата мира (2008).