«Я всё ещё могу многому научиться». 40-летний Бёрнс — об игре с Макаром в «Колорадо»

40-летний канадский защитник новичок «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс поделился ожиданиями от совместной игры с Кейлом Макаром.

«Я много слышал о том, как он подходит к игре и как ведёт себя на катке, и мне это нравится. Мне 40 лет, но я всё ещё могу многому научиться. Не знаю, смогу ли я всё это делать, но мне нравится эта часть», – приводит слова Бёрнса официальный сайт НХЛ.

Последние три сезона Бёрнс выступал за «Каролину Харрикейнз». Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ хоккеист набрал 910 (261+649) очков в 1497 встречах при показателе полезности «+10». В Кубке Стэнли Брент сыграл 134 матча, забив 24 гола и отдав 56 результативных передач.

Напомним, 26-летний Кейл Макар в сезоне-2024/2025 второй раз в карьере стал лучшим защитником сезона. Также он является обладателем Кубка Стэнли 2022 года.