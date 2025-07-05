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Илья Ковальчук: знаю, что Боб Хартли может стать главным тренером «Куньлуня»

Илья Ковальчук: знаю, что Боб Хартли может стать главным тренером «Куньлуня»
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Олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном назначении Боба Хартли главным тренером «Локомотива».

«Я знаю, что Боб Хартли может стать главным тренером не только «Локомотива», но и «Куньлуня». Хорошо, что на этого специалиста есть спрос. Все знают, какого он уровня. Куда бы он ни пришёл, это будет очень крепко», — сказал Ковальчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

64-летний канадский тренер Боб Хартли с 2018 по 2022 год возглавлял омский «Авангард». В 2021 году «ястребы» впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина. В 2019 году омичи в финале розыгрыша уступили столичному ЦСКА в четырёх матчах.

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