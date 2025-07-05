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«Cамая проблемная позиция в России». Кравчук — о работе тренером защитников в «Спартаке»

«Cамая проблемная позиция в России». Кравчук — о работе тренером защитников в «Спартаке»
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Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина (в качестве тренера) Игорь Кравчук прокомментировал своё назначение в тренерский штаб московского «Спартака».

— Накануне в интервью главного тренера «Спартака» «Чемпионату» прошла информация о вашем назначении тренером защитников «Спартака». Как прошли переговоры?
— Все состоялось ещё в мае во время финальной серии розыгрыша Кубка Харламова. Встретились в Москве с руководителями клуба и главным тренером, был долгий разговор. 17 июля вместе с тренером по физподготовке Хасаном Саидом вылетаем в столицу, посмотрим многочисленную молодёжь «Спартака», а 1 августа – основной лагерь.

— Ваш участок – оборона?
— Да, уже обсудили определенные моменты с Алексеем Юрьевичем (Жамновым). Роль защитников в современном хоккее огромная, почти такая же, как вратарей. В той же НХЛ защитники сегодня на трансферном рынке улетают как горячие пирожки. А для российского хоккея эта позиция, к сожалению, самая дефицитная и проблемная.

— Почему?
— Видимо, на определённом этапе были упущены какие-то базовые вещи в подготовке. Что греха таить, даже на уровне КХЛ у ряда игроков обороны проблемы с катанием спиной вперёд. А современный защитник – челночный защитник, он должен так кататься едва ли не лучше, чем вперёд лицом. Ну и так далее, — приводит слова Кравчука Russia-hockey.

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