«Хотели большего достичь». Голдобин поделился ощущениями от минувшего сезона КХЛ

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин поделился впечатлениями от прошедшего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Напомним, красно-белые завершили выступление в Кубке Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив «Салавату Юлаеву» в семи матчах.

— Какие у вас ощущения от минувшего сезона?

— Давно меня такое никто не спрашивал. Я расстроен, грустно. Хотели большего достичь. Всегда хочешь чего-то большего в жизни. Поэтому чего расстраиваться? Всё нормально. Есть ещё следующие сезоны, дай бог, хорошие.

— Чего не хватило, чтобы всё-таки сломить «Салават»?

— Мы вели в серии 3-1, поэтому не хватило просто опыта, наверное. И где-то потерпеть не хватило. Вот и всё, — сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

29-летний Голдобин в минувшем сезоне в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 55 (21+34) очков. В плей-офф на счету форварда 12 (3+9) очков в 12 встречах.