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«Недосказанность». Андрей Миронов поделился ощущениями от минувшего сезона «Спартака»

«Недосказанность». Андрей Миронов поделился ощущениями от минувшего сезона «Спартака»
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Капитан «Спартака» Андрей Миронов рассказал об ощущениях от прошедшего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Какие ощущения от минувшего сезона?
— Я уже забыл его! А ощущения… недосказанность. Оступились, можно так сказать, но сами виноваты. Я думаю, сделаем правильные выводы. Сейчас уже готовимся к новому сезону.

— На ваш взгляд, чего не хватило, чтобы все-таки додавить «Салават»?
— Да много чего. Но главное, наверное, победной шайбы, потому что три раза могли забить один гол — и прошли бы дальше. Это хоккей, это плей-офф, такое бывает, — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, красно-белые завершили выступление в Кубке Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив «Салавату Юлаеву» в семи матчах.

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