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Илья Ковальчук: Бобровский — профессионал, это не остаётся не увиденным хоккейным богом

Илья Ковальчук: Бобровский — профессионал, это не остаётся не увиденным хоккейным богом
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Олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук поделился впечатлениями от игры российского голкипера «Флориды Пантерз» 36-летнего Сергея Бобровского.

«Серёга Бобровский — красавец. Это профессионал своего дела. Я его очень давно знаю. Ещё в локаут он приезжал, и мы играли вместе в Питере. Все эти заминки, правильное питание, дополнительные тренировки — это не остаётся не увиденным хоккейным богом. Парень вытащил на себе «Флориду» в нужный момент. Он заслуженно победил», — сказал Ковальчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бобровский — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». В НХЛ выступает с 2010 года, подписав трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе «Флориды Пантерз» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он дважды становился обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

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