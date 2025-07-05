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«Перед такими спортсменами надо преклоняться». Легков — об Овечкине

«Перед такими спортсменами надо преклоняться». Легков — об Овечкине
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков ответил на вопрос о рекорде по голам в НХЛ нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Александр Овечкин в этом сезоне побил рекорд Гретцки. Что думаете об этом достижении?
— Я уже не раз говорил, что это просто какие-то невероятные вещи — то, что он делает в свои 39 лет. Возьму на себя смелость, потому что это моё личное мнение, и скажу так: есть такие мировые звёзды, как Фелпс, Болт, даже Большунов, который в лыжных гонках, — и есть такой же Овечкин. Раз в сто лет рождаются такие спортсмены, надо перед ними преклоняться, восхищаться ими и брать с них пример, — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, на счету 39-летнего Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошедшем сезоне он побил рекорд по голам, принадлежавший Уэйну Гретцки.

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