«Удивила политика «Лос-Анджелеса». Игорь Кравчук — о переходе Гаврикова в «Рейнджерс»

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина (в качестве тренера) Игорь Кравчук оценил трансферный рынок в НХЛ.

— Тенденция очевидна – защитники ушли первыми. Тем самым подчёркнута их огромная роль.

Если говорить о наших защитниках, то немного удивило то, что «Лос-Анджелес» фактически отпустил на рынок Владислава Гаврикова. Ему 29 лет, возраст расцвета, тем не менее он вышел на рынок, где взял семилетний контракт от «Рейнджерс».

- Как объясните политику «Лос-Анджелеса»?

— Её можно понять только в тройке игрок – агент – генменеджер. Не удивлюсь, если сам Гавриков захотел сменить клуб и вернуться на Восток. Всё-таки там и хоккей более техничный и менее силовой, чем на Западе, и часовой пояс везде примерно одинаковый, и время в дороге значительно меньше, чем в той же Калифорнии, — приводит слова Кравчука Russia-hockey.

Напомним, Владислав Гавриков подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». В сезоне-2024/2025 россиянин провёл за «Лос-Анджелес Кингз» все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два голевых паса.