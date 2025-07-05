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Владимир Филатов вошёл в тренерский штаб СКА

Владимир Филатов вошёл в тренерский штаб СКА
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Пресс-служба СКА объявила о вхождении Владимира Филатова в тренерский штаб санкт-петербургской команды.

«Начинаем представлять тренерский штаб СКА, который вместе с Игорем Ларионовым поведёт команду в новый сезон.

И первым приветствуем в Петербурге Владимира Филатова. Этот тренер хорошо знаком всем болельщикам «СКА-1946», ведь именно под его руководством наша молодёжка завоевала первый в своей истории Кубок Харламова. Также специалист трудился в «СКА-Неве», «Омских Крыльях» и «Торпедо».

Плодотворной работы и удачного сезона, Владимир Викторович!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы СКА.

С 2016 по 2021 год Филатов работал в Федерации хоккея России и возглавлял юниорские сборные разных возрастов. Специалист входил в штаб Игоря Ларионова в молодёжной сборной России на чемпионатах мира и во взрослой национальной команде на этапах Евротура.

Перед сезоном‑2021/2022 он вошёл в тренерский штаб клуба ВХЛ «СКА‑Нева». По ходу чемпионата перешёл на работу главным тренером клуба МХЛ «СКА‑1946» и выиграл Кубок Харламова — 2022, а в следующем году дошёл с командой до полуфинала плей‑офф.

Сезон‑2023/2024 Филатов начал в ВХЛ во главе «Омских Крыльев». В январе 40‑летний специалист вошел в штаб Игоря Ларионова в «Торпедо», где работал до июня 2025‑го.

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