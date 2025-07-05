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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков примет участие в «Матче года 2025»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков примет участие в «Матче года 2025»
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Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что защитник Даниил Пыленков примет участие в благотворительном мероприятии «Матч года 2025. Все звёзды хоккея», которое пройдёт 13 июля в российской столице. В его рамках состоится матч команд российских звёзд НХЛ и КХЛ.

«Защитник московского «Динамо» сыграет за команду Востока, в которой будут собраны лучшие игроки КХЛ, в главном матче года с участием звёзд мирового хоккея.

Соперником станет команда Запада, которую будут представлять хоккеисты НХЛ во главе с её хедлайнером Александром Овечкиным», — написано в сообщении пресс-службы бело-голубых.

24-летний Пыленков провёл все матчи в сезоне-2024/2025 — 68 в регулярном чемпионате и 17 в плей-офф. В 85 играх на счету игрока обороны 38 (7+31) очков с показателем полезности «+15», 146 силовых приёмов, 150 заблокированных бросков, 21 отбор и 26 перехватов.

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