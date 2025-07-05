Николай Голдобин ответил на вопрос, какие у него ощущения от игры за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о своих ощущениях от игры за московский клуб в прошедшем сезоне.

— В этом сезоне вся система «Спартака» сыграла максимально успешно. И основная команда, команда ВХЛ дошла до финала, молодёжка вообще взяла кубок. Какие у вас ощущения от игры за «Спартак»?

— Только хорошие. Я думаю, всё равно в общем в регулярке порадовали болельщиков, сами получили какой-то опыт, поэтому у нас много чего ещё в будущем хорошего, — сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

29-летний Голдобин в минувшем сезоне в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 55 (21+34) очков. В плей-офф на счету форварда 12 (3+9) очков в 12 встречах.