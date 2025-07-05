Капитан «Спартака» рассказал, хотел ли бы, чтобы Адам Ружичка остался в команде

Капитан «Спартака» Андрей Миронов поделился мнением об игре словацкого нападающего красно-белых Адама Ружички.

— Хотел бы узнать ваше мнение об Адаме Ружичке. Всё-таки человек первый сезон в КХЛ провёл, да ещё какой! Не забываем и его хет-трик «Салавату».

— Хороший игрок. Снайпер, голеадор. Контракт у него закончился, но не знаю, останется он в КХЛ или нет.

— Хотели бы, чтобы Адам остался в команде?

— Да! Почему нет? Он 30 шайб наколотил. Это много, — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В прошедшем сезоне 26-летний Ружичка набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.