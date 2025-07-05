Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА объявил о вхождении Евгения Кетова в тренерский штаб команды

СКА объявил о вхождении Евгения Кетова в тренерский штаб команды
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба СКА объявила о вхождении Евгения Кетова в тренерский штаб санкт-петербургской команды.

«Этот тренер не нуждается в представлении – Евгений Кетов, наша легенда номер 40! Рекордсмен СКА по количеству матчей в чемпионатах страны, чей рекорд по голам в меньшинстве в КХЛ до сих пор не побит, двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион России и мира будет помогать Игорю Ларионову в новом сезоне КХЛ.

Евгений Николаевич, удачи и побед!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы СКА.

Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России форвард стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. Он также является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь». За СКА выступал с 2013 по 2023 год, в общей сложности провёл 541 игру, забил 67 голов и сделал 61 результативную передачу.

Материалы по теме
Официально
Владимир Филатов вошёл в тренерский штаб СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android