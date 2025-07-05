«Его карьера постепенно подходит к концу». Кравчук — о переходе Орлова в «Сан-Хосе»

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина (в качестве тренера) Игорь Кравчук прокомментировал переход защитника Дмитрия Орлова из «Каролины Харрикейнз» в «Сан-Хосе Шаркс».

«Дмитрию Орлову пришлось сменить Восточную конференцию на Западную. Орлов – качественный, крепкий защитник, но ему уже 33 года, за плечами есть Кубок Стэнли в «Вашингтоне». Наверное, поэтому и взял двухлетний контракт от главного аутсайдера лиги «Сан-Хосе».

Вполне могу Дмитрия понять: карьера постепенно подходит к концу, многое выиграно. Поэтому финансовый фактор на данном этапе становится всё более значимым, это жизнь», — приводит слова Кравчука Russia-hockey.

Напомним, Орлов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе» на общую сумму $ 13 млн. В минувшем сезоне 33-летний защитник провёл 76 матчей за «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 28 (6+22) очков. В плей-офф Кубка Стэнли 2025 года Дмитрий сыграл в 15 матчах, где записал на свой счёт четыре результативные передачи.